Letizia: "Che arrivi Krosche o no, non ci darà tre punti a Bournemouth e a Udine. Non mi importa ora"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'ipotesi di arrivo di Markus Krosche al Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'ipotesi di arrivo di Markus Krosche al Milan: "Krosche è ormai ex direttore dell'Eintracht Francoforte, in estate si era parlato tanto di lui. Non poteva liberarsi nei mesi estivi perché aveva una penale molto pesante che gli impediva praticamente di lasciare l'Eintracht Francoforte in modo unilaterale, una penale che sarebbe poi scaduta a settembre. Quindi, da settembre in poi, Krösche avrebbe avuto la libertà di rassegnare le dimissioni e ritenere opportuno un cambio di lavoro. Detto fatto: nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione ufficiale che Markus Krösche lascia l'Eintracht Francoforte dopo cinque anni e che il club lo ha liberato. Adesso Krösche torna a essere un candidato per il Milan.

Vi dico la verità: a me non va tanto di parlare di questo argomento per due motivi. Il primo è che non credo minimamente che, nel mese di ottobre che stiamo vivendo, sia davvero importante se arriverà o non arriverà l'Head of Football, o se sarà Krösche o un altro. Personalmente trovo che siano discorsi che ci distraggono dalla vera materia di cui dobbiamo interessarci: il campo, le partite, l'andamento della nostra stagione e il rendimento dei nostri giocatori.

Se Gerry Cardinale riterrà opportuno inserire un'altra figura il prima possibile e se questa figura sarà Markus Krösche, andremo ad approfondire ulteriormente e ve ne daremo notizia, cercando di entrare nelle pieghe della scelta e analizzando l'identikit del dirigente in oggetto. A quel punto, come detto, vi commenterò il tutto. Ma in questo momento parlare di Krösche sì o Krösche no non mi cambia nulla: che arrivi Krösche non mi dà tre punti a Bournemouth, non mi dà tre punti a Udine, e in questo momento a me importa solo fare sei punti questa settimana".