Adli-Milan, addio tra emozioni e milanismo: la lettera di Yacine per i tifosi rossoneri
Il centrocampista ex Bordeaux e Fiorentina, oggi nuovo rinforzo dell'Al Shabab saluta il Milan dopo aver collezionato 39 presenze, un gol (contro la Roma nel 2023/2024) e due assist. Un giocatore entrato nel cuore di tutti i tifosi rossoneri per l'impegno e senso di appartenenza mostrato fin da subito. Adli non avrà forse rappresentato la qualità e forza di un campione, ma ha saputo far breccia nell'animo e sentimento dei milanisti grazie alle sue enomi doti umane. Buona fortuna, Yacine!
Yacine Adli saluta così il Milan sui propri social, questa volta definitivamente:
“Grazie mille per l'amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre datto tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.
