Adli saluta il Milan: "Seguite Allegri e la squadra, se lo meritano. Sono e sarò sempre un milanista, ho dato tutto per questa maglia e nessuno me lo toglierà"
Yacine Adli è ormai un giocatore dell’Al Shabab, come ormai riportato e confermato nelle scorse ore. Il centrocampista franco algerino lascia il Milan dopo aver giocato poco più di due stagioni, senza però mai lasciare del tutto il segno. Poco più di 30 presenze ufficiali, un gol e due assist. Yacine Adli saluta così il Milan sui propri social, questa volta definitivamente:
“Grazie mille per l'amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre datto tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.
