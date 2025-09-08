Adli verso l'addio al Milan, il suo score in rossonero: poche presenze, ma sempre grande impegno per la causa milanista

vedi letture

Yacine Adli ad un passo dall'addio al Milan, questa volta definitivamente. Il percorso del franco-algerino in rossonero è stato ricco di ostacoli, piccole soddisfazioni e un amore incondizionato da parte dei supporters milanisti. Già, Adli ha fin da subito mostra enorme senso di appartenenza e impegno con la maglia milanista, caratteristiche e sfumature non da poco per il tifoso medio del Milan. Come già riportato anche dal sito di MilanNews.it però, Adli è a un passo dall'Al Shabab.

Yacine Adli-Milan, poche presenze ma tanto cuore

Il centrocampista saluterà il Milan dopo aver collezionato 39 presenze, un gol (contro la Roma nel 2023/2024) e due assist.