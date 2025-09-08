Adli verso l'Al Shabab, la possibile plusvalenza per il Milan
La trattativa per il passaggio di Yacine Adli all'Al Shabab sembra essere in dirittura d'arrivo, con il club arabo che ha un accordo con il Milan per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista per circa 8 milioni di euro. Una cifra che permetterà ai rossoneri di iscrivere a bilancio una discreta plusvalenza, l'ennesima di quest'estate.
Stando all'ultimo bilancio pubblicato dal club rossonero il costo storico di Adli ammonta 8.996.240€ e al 30 giugno 2024 il valore residuo ammontava a 3.762.501€. Al 30 giugno 2025 il residuo ammontava a 1.831.626€. Considerando l'offerta da 8 milioni di euro la plusvalenza ammonterebbe a circa 6,17 milioni di euro.
