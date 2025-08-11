Agresti: "Ora c'è una squadra con molta più logica rispetto alla passata stagione. Metto il Milan tra le favorite per lo scudetto"
Il mercato estivo del Milan è stato caratterizzato finora da tanti interventi, soprattutto a centrocampo: è uscito Reijnders e sono entrati Modric, Ricci e Jashari. Il giornalista Romeo Agresti, nel suo intervento a Radio Radio, li commenta così:
“C’è una squadra con molta più logica rispetto alla passata stagione. Hanno perso Reijnders, ma la partita che ha giocato Jashari sabato ha sorpreso per personalità, tecnica; Allegri ha detto una cosa vera quando ha rivelato di essere rimasto meravigliato dallo svizzero. Io addirittura metto il Milan tra le favorite per lo Scudetto”.
