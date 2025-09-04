Akanji rincara la dose: "C’erano altre opzioni, ma volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei e con l’Inter ci sono riuscito sicuramente"

Manuel Akanji, neo difensore dell'Inter cercato anche dal Milan, si è così espresso in conferenza stampa dal ritiro della Svizzera sul suo trasferimento ai nerazzurri: "C’erano altre opzioni, non è stato facile per il mio procuratore. Ma avevo le idee chiare: volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei e con l’Inter ci sono riuscito sicuramente. La mia prima maglia da calcio è stata quella di Christian Vieri, quando giocava proprio nell’Inter. Il club aveva già provato a ingaggiarmi tre anni fa. E poi il fidanzato di mia sorella è un grande tifoso dell’Inter. Quindi sì, ho già diversi legami con questa squadra".

IL COMMENTO DI LUIGI GARLANDO

Durante il corso del podcast della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha parlato del trasferimento di Manuel Akanji all'Inter, giocatore che anche il Milan ha cercato, trattato e voluto nel corso di questo calciomercato:"Un giocatore che dice di no al Milan e tre giorni dopo va all'Inter non me lo ricordo. Ci sono stato dei casi particolari, ma come questo non me lo ricordo".

Su questo trasferimento ha parlato anche Luigi Garlano: "La motivazione è quasi uno sfregio alla storia del Milan. "Vado all'Inter perché fa la Champions", e la Champions è sempre stato il giardino nel calcio recente del Milan che ne ha vinte 7. E invece questo è un bello smacco".