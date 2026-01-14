Al Regio di Torino spettacolo per Vialli: "Lo ricorderemo col sorriso"

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - A tre anni dalla sua scomparsa, Gianluca Vialli verrà ricordato dagli amici calciatori, artisti musicisti e giornalisti al Teatro Regio di Torino. La serata evento di lunedì 19 gennaio alle 20 si intitola "My name is Luca. Ballata con Vialli" ed è stata pensata e promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus. "Voglio che sia una serata interessante e divertente, proprio come avrebbe voluto Luca - ha detto il suo amico di una vita Massimo Mauro dalla Sala del Colonne di Palazzo Civico, a Torino - e voglio vedere come reagirà il pubblico: alla prima edizione a Genova i tifosi della Sampdoria hanno inscenato a teatro una sorta di stadio educato, anche quelli della Juve sono capaci di questo e sono curioso di vederli lunedì sera". Tra gli ospiti sono attesi Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara e Gianluca Pessotto, oltre a Piero Chiambretti, Alessandro Cattelan e Walter Veltroni, giusto per citarne alcuni.

A presentare la serata sarà Linus: "Oggi a Gianluca chiederei come ha fatto a farsi ricordare sempre con il sorriso, questa è una bellissima eredità - dichiara il noto dj radiofonico in videocollegamento - e a casa ho una maglia di Vialli indossata nella stagione della vittoria della Champions League: non l'abbiamo mai lavata, perderebbe la sua anima". Domenico Carretta ha ricordato un episodio legato all'ex calciatore scomparso a gennaio 2023 all'età di 58 anni per un tumore al pancreas: "Era negli spogliatoi di Wembley prima della finale dell'Europeo vinto dall'Italia, l'atmosfera era di tensione e paura e si è dimostrato ancora una volta leader leggendo un testo di Roosevelt alla squadra - ha spiegato l'assessore allo sport - e ha caricato tutti gli azzurri: è stato una bandiera di Cremonese, Sampdoria e Juventus, non ricordo altri calciatori che siano stati bandiere di più squadre". Gli ultimi tagliandi sono in vendita sul circuito Vivaticket, l'incasso verrà devoluto all'istituto di Candiolo per la ricerca e la cura del cancro al pancreas. (ANSA).