Il ds dell'Ajax si dice molto soddisfatto dell'arrivo di Maxi Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ajax. Nel comunicato con cui il club olandese ha annunciato l'arrivo del giovane attaccante svedese in prestito con diritto di riscatto dal Milan, sono presenti anche le parole del ds Marijn Beuker: "Siamo molto soddisfatti dell'arrivo di Maximilian. È un attaccante di talento, con un buon senso della posizione in area e nei dintorni, e possiede un forte fiuto del gol. Ha abilità nel dribbling e, soprattutto, una grande mentalità vincente e un ottimo atteggiamento negli allenamenti.

Inizialmente giocherà con l'Ajax U23 e durante la stagione si muoverà regolarmente tra l'Ajax U23 e la prima squadra, così da abituarsi al livello superiore e all'intensità della prima squadra dell'Ajax. Maximilian è un giocatore con molto potenziale e speriamo che col tempo possa diventare una parte stabile dell'attacco dell'Ajax" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.