Albertini: "Non mi aspettavo che Allegri riuscisse a trasformare Leao"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:50News
di Manuel Del Vecchio

Demetrio Albertini, grande centrocampista rossonero del passato, ha parlato ai media presenti al Gran Gala del Calcio AIC. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Ti aspettavi che Allegri riuscisse a trasformare Leao in un centravanti?

“No, sinceramente no. Max è un allenatore prima di tutto di equilibrio soprattutto nella fase difensiva per poi lasciare questo spazio ad un giocatore straordinario come Leao. È indiscutibile, un grande talento, deve migliorare nella continuità, che è quello che gli chiediamo da anni. Detto questo, ci penserà tutto lo staff di Max a stimolarlo sotto questo punto di vista”.