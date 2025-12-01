Compagnoni sul Milan: "Allegri ha portato chiarezza e ha fatto scelte nette"

Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha commentato così il momento del Milan: "Allegri ha portato chiarezza. L'anno scorso non si capiva molto del Milan, Allegri ha invece fatto delle scelte nette. Manca un centravanti da 20 gol che ti risolve le partite sporche, questo resta un problema, però Leao e Pulisic hanno già segnato 10 gol insieme. Il Milan funziona, non prende gol e poi con i giocatori che ha un gol lo fa. E' il trionfo del corto muso che tanto piace ad Allegri".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN