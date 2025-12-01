Compagnoni sul Milan: "Allegri ha portato chiarezza e ha fatto scelte nette"
Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha commentato così il momento del Milan: "Allegri ha portato chiarezza. L'anno scorso non si capiva molto del Milan, Allegri ha invece fatto delle scelte nette. Manca un centravanti da 20 gol che ti risolve le partite sporche, questo resta un problema, però Leao e Pulisic hanno già segnato 10 gol insieme. Il Milan funziona, non prende gol e poi con i giocatori che ha un gol lo fa. E' il trionfo del corto muso che tanto piace ad Allegri".
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan