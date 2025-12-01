Per Gasperini, l'entrata di Rahmani su Kone andava fischiata. Anche se non è così netta

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Questi episodi si possono vedere in tanti modi, fatico a essere così netto, il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Non è così netto, se ne vedono tanti. L'entrata in scivolata così è sempre fischiata". Il tecnico della Roma Giampiero Gasperini analizza così l'azione che ha portato al gol del Napoli che ha deciso il match. "Al di là di questo, eravamo scoperti e da lì è partito il contropiede - aggiunge l'allenatore giallorosso - Ci abbiamo messo del nostro. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato" (ANSA).