Leao capocannoniere? Kean: "Assolutamente sì, perché no? Grandissimo giocatore"

vedi letture

Il lavoro di Max Allegri su Rafael Leao sta dando i suoi frutti. Il tecnico livornese vede Rafa da centravanti ed il numero 10 del Milan si sta mettendo a disposizione per giocare anche in un ruolo che ha rivestito agli inizi della sua carriera: dopo l'infortunio il portoghese è tornato e ha messo a segno 5 gol ed un assist.

Al Gran Galà del Calcio AIC 2025 è stato chiesto a Moise Kean, attaccante della Fiorentina e grande amico di Leao, se Rafa può puntare a diventare il capocannoniere del campionato. Queste le sue dichiarazioni:

Moise, il tuo amico Leao può vincere la classifica cannonieri quest’anno?

“Sì, sì, perché no? Assolutamente sì. Se lo merita, è un grandissimo giocatore, gli auguro il meglio”.