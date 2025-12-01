Pianigiani: "Modric sempre nel posto giusto, al momento giusto: fa tutta la differenza del mondo"

Il Milan concluderà la tredicesima giornata al primo posto. I rossoneri, in attesa del risultato del Bologna di questa sera che comunque anche in caso di vittoria rimarrà dietro in classifica, sono già certi della vetta, in compagnia del Napoli che ha sconfitto la Roma all'Olimpico per 0-1. I rossoneri ora avranno la Coppa Italia e poi in campionato avranno una serie di partite fino a dopo Natale con squadre che occupano posizioni più basse in classifica, fatta eccezione per il Como.

Del Milan ne ha parlato il coach di pallacanestro Simone Pianigiani nel corso di Fuoriclasse, programma della domenica sera di DAZN, di cui era ospite. In particolare Pianigiani ha parlato di Luka Modric: "Modric è un fuoriclasse. Capisco il giusto di calcio ma quando vedo come è nella classifica dei recuperi, quanti intercetti fa: è sempre nel posto giusto e al momento giusto, a me impressiona. Come copre lo spazio e il tempo, al di là delle giocate che vediamo da tempo immemore. Queste sono le cose che fanno una differenza assoluta: lavoro, senso di missione che si vede che il Milan lo ha. Queste persone qua, quando vai a pesare tra spaziature e recuperi, fanno tutta la differenza del mondo".