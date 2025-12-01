De Laurentiis contro i fondi: “I veri proprietari delle società capiscono poco ”
Durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC che si sta tenendo presso lo Spazio Antologico-East End Studios di Milano, ha parlato ai microfoni di Sky il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Diversi i temi trattati, dalla nazionale ai fondi stranieri proprietari di diversi club italiani che, a sua detta, non capiscono molto del contesto nel quale sono iseriti. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:
“Noi dovremmo cominciare il campionato in un momento e, se fossimo meno società e meno squadre, chiuderemmo il campionato anzitempo e ci sarebbe tutto il tempo per far sì che le nazionali non levino energie ai club. Il numero non conta, ma conta la qualità delle squadre. Qui c’è un grande errore: le retrocessioni. Se tu hai la Spada di Damocle di retrocedere e se hai una società più piccola, hai paura di investire, perché hai la spada sulla testa. In NBA non ci sono retrocessioni e sono diventati tutti miliardari. Stati generali del calcio? Qui bisognerebbe farli, ma io ci vorrei vedere i proprietari dei fondi, vorrei vedere i proprietari veri delle società che non hanno la consapevolezza di dover fare la gavetta in un contesto di cui, forse, capiscono poco”.
