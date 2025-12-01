MN - Simonelli: "Vigile attesa per Milan-Como a Perth. In ballo interessi economici importanti, chiediamo sacrificio ai tifosi"

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, è stato intervistato dai media presenti a margine dell'evento del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

Su Milan-Como a Perth:

“Noi siamo in vigile attesa, come si suoleva dire qualche anno fa anche se non in accezione molto positiva. Aspettiamo gli eventi, l’Asia ha già dato un suo primo parere anche se non esattamente come avevamo in mente. Stiamo andando avanti in attesa che tutte le carte siano in regola”.

Con fiducia?

“Io sono una persona che ha sempre fiducia e voglia di innovare. Anche io come amante del calcio e da tifoso non impazzisco per una serie così lontana, però sapete che ci sono in ballo interessi economici importanti, sono in ballo tanti tifosi italo-australiani. C’è grande volontà del governo della Western Australia, la cui vice presidente è un’italiana, di portare lì una partita del campionato italiano. Ci sono tanti elementi che hanno fatto sì che la scelta, ancorché non tra le più felici, sia comunque positiva per il calcio italiano se dovesse andare in porto. Mi rendo conto che Perth non è dietro l’angolo ma ogni tanto qualche sacrificio lo si deve fare se vogliamo che il calcio italiano all’estero continui ad avere quella fama e quella visibilità che aveva negli anni passati e che oggi purtroppo stiamo perdendo. Chiediamo un grande sacrificio ai tifosi ma crediamo che questo grande sacrificio gli amanti del calcio lo possano apprezzare”.

VAR a chiamata, le piacerebbe?

“A me piacerebbe molto, dipende dall’IFAB. Secondo me scene come quelle di sabato scorso non fanno bene al calcio, secondo me il VAR deve intervenire per elementi eclatanti. Che sia chiamato dagli allenatori io la vedo come un’innovazione positiva. Non dipende da noi ma dall’IFAB. Noi stiamo facendo una sperimentazione in Lega Pro che mi sembra stia andando abbastanza bene”.