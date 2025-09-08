Ale 20.45 la seconda panchina per il CT Gattuso: le formazioni ufficiali

di Francesco Finulli

Secondo test ufficiale per il CT Rino Gattuso che, dopo aver bagnato l'esordio sulla panchina della Nazionale con cinque reti all'Estonia, oggi vedrà alzarsi leggermente l'asticella nella partita fuori casa - nel campo neutro di Debrecen in Ungheria - contro l'Israele. Gli Azzurri non possono più sbagliare dopo aver perso nel mese di giugno, nettamente, contro la Norvegia: la strada per il ritorno a una fase finale di un Mondiale dopo dodici anni passerà anche da qui. 

Le formazioni ufficiali:

ISRAELE (4-2-3-1):
Da. Peretz
Dasa, Nachmias, Lemkin, Levivo
E. Peretz, Do. Peretz
Khalaili, Gloukh, Solomon
Biton

ITALIA (4-4-2):
Donnarumma
Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco
Politano, Tonali, Locatelli, Barella
Kean, Retegui