Algeria, il ct Petkovic spiega perchè Bennacer non è stato convocato
Vladimir Petkovic, ct dell'Algeria, ha parlato in conferenza stampa nei giorni scorsi e ha spiegato perchè Ismael Bennacer non è stato convocato per le prossime due sfide della nazionale algerina contro Botswana e Guinea. Ecco le sue parole riportate da La Gazette du Fennec: "Bennacer è in difficoltà fisica senza alcuna preparazione. Si è allenato con il Milan B e ha avuto subito problemi fisici. Spero che torni ai suoi livelli perché Ismael è molto importante per la nostra nazionale".
Bennacer, rientrato al Milan dopo il prestito al Marsiglia, non fa parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri e per questo motivo quest'estate non si è mai allenato con la prima squadra rossonera. Il centrocampista algerino è stato al centro di alcune voci di mercato (si è parlato di interessamenti da Arabia Saudita, Turchia, Francia e anche Italia per esempio), ma nessuna di queste trattativa è andata in porto.
Petkovic : "Bennacer est en difficulité physique avec 0 préparation, il s'est préparé avec le Milan B et a eu des problèmes physiques juste derrière. J'espère qu'il va revenir à son niveau car Ismael est très important pour notre sélection." pic.twitter.com/EeZzH40RMl— La Gazette du Fennec (@LGDFennec) August 28, 2025
