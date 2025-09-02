Algeria, il ct Petkovic spiega perchè Bennacer non è stato convocato

Vladimir Petkovic, ct dell'Algeria, ha parlato in conferenza stampa nei giorni scorsi e ha spiegato perchè Ismael Bennacer non è stato convocato per le prossime due sfide della nazionale algerina contro Botswana e Guinea. Ecco le sue parole riportate da La Gazette du Fennec: "Bennacer è in difficoltà fisica senza alcuna preparazione. Si è allenato con il Milan B e ha avuto subito problemi fisici. Spero che torni ai suoi livelli perché Ismael è molto importante per la nostra nazionale".

Bennacer, rientrato al Milan dopo il prestito al Marsiglia, non fa parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri e per questo motivo quest'estate non si è mai allenato con la prima squadra rossonera. Il centrocampista algerino è stato al centro di alcune voci di mercato (si è parlato di interessamenti da Arabia Saudita, Turchia, Francia e anche Italia per esempio), ma nessuna di queste trattativa è andata in porto.