Allegri a MTV: "Mancano 34-36 punti per la Champions. Nkunku? Quando fa le cose con cattiveria..."
Dopo l'1-1 in casa della Fiorentina, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:
Sulla partita: "Abbiamo ripetuto gli errori degli ultimi tre minuti di giovedì, oggi li abbiamo fatti negli ultimi sette. Prima del pareggio abbiamo giocato bene, poi abbiamo avuto troppa fretta".
Su Fofana: "Nel calcio si sbaglia, biogna lavorare per migliorare".
Su Fullkrug e Nkunku: "Fullkrug ha datto due assist, quando la palla arriva vicino all'area lui è molto bravo in quelle situazioni. Nkunku? Quando fa le cose con cattiveria le cose vengono meglio. Per portare a casa le vittorie serve cattiveria in difesa e in attaco".
Sul fatto di non aver perso: "Dobbiamo migliorare in certe situazioni. Dobbiamo tornare a vincere, mancano 34-36 punti per arrivare tra le prime quattro".
