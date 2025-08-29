Allegri a MTV: "Mi è piaciuto l'ordine e la pazienza. Avere solidità è la cosa più importante"
Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il successo contro il Lecce:
"Stasera in alcune situazioni potevamo fare meglio. Detto questo siamo contenti del risultato, vincere a Lecce è sempre difficile".
Su Estupinan
"Son contento perché Estupinan ha fatto un po' di fatica, ma nel secondo tempo è cresciuto molto. La squadra stessa è cresciuta a livello fisico e con la qualità siamo riusciti a portare a casa una partita importante".
Cosa le è piaciuto questa sera?
"L'ordine, la pazienza. Le partite durano 95' minuti e avere solidità è la cosa più importante".
