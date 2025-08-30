Teotino: "Importante per il Milan andare alla sosta con questi 3 punti"

Nell'immediato post partita di Lecce-Milan Giancarlo Teotino ha così commentato in apertura del programma Calciomercato-L'Originale la prestazione e la vittoria in Salento della formazione di Max Allegri:

"Vittoria importante anche perché era in una condizione difficile dal piunto di vista degli assenti. Quindi ha fatto secondo me un buon secondo tempo. un primo un po' faticoso. Il pericolo non c'è mai stata la percezione da parte di nessuno perché il Lecce ha fatto veramente poco, solo un paio di azioni nel finale del primo tempo. Però è importante per il Milan andare alla sosta con questi 3 punti e con la possibilità di ricostruire una squadra che ancora non c'è".

LECCE - MILAN 0-2

RETI: 66' Loftus-Cheek, 86' Modric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Stulic), Morente (81' N'Dri). A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sepulveda, Banda, Kouassi, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (76' Ricci), Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers (77' Pulisic), Gimenez (87' Balentien). A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar.

IV UOMO: Bonacina.

VAR: Doveri.

AVAR: Ghersini.

NOTE: ammonito Gaspar.

