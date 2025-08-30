Modric a DAZN: "Felice per la mia prima vittoria con il Milan, qui ambiente bello e sereno"

vedi letture

Luka Modric, centrocampista del Milan è intervenuto così a DAZN nel post partita di Lecce-Milan. Queste le sue parole:

Sul Milan e la vita in Italia

"Sono felice qui al Milan, mi sento appagato qui in Italia e finora sta andando tutto bene".

Sui propri compagni di squadra

"I miei compagni fanno di tutto per farmi integrare e rendere più facile la mia vita a Milano. Attorno a me ho davvero un ambiente bello, sono davvero felice della mia prima vittoria al Milan".

Su Allegri

"Il Mister mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani. Sto imparando la lingua, mi piace l'Italia".

Sul Milan e la Serie A

"Fin da piccolo guardavo questo campionato per la presenza di tanti giocatori croati, soprattuttto con il Milan che era la mia squadra preferita".