Modric a Sky: "Mi sento bene. Qui al Milan tutto è perfetto"
Oggi alle 01:00
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Lecce-Milan anche Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole ai microfoni del collega Peppe Di Stefano. 

Un mese a Milano, come ti senti? 
“Mi sento bene. Tutto è perfetto. I compagni mi hanno accolto molto bene. Mi sento bene, felice. Manca qualcosa, devo ancora trovare casa, ma tutto molto bene. Io e Viktoria ci stiamo adattando alla nuova città ma anche al calcio italiano”.