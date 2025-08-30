Modric a Sky: "Mi sento bene. Qui al Milan tutto è perfetto"
Nel post partita di Lecce-Milan anche Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole ai microfoni del collega Peppe Di Stefano.
Un mese a Milano, come ti senti?
“Mi sento bene. Tutto è perfetto. I compagni mi hanno accolto molto bene. Mi sento bene, felice. Manca qualcosa, devo ancora trovare casa, ma tutto molto bene. Io e Viktoria ci stiamo adattando alla nuova città ma anche al calcio italiano”.
