Allegri a Sky: "Vincere oggi era importante per dimenticare settimana scorsa. Musah e Gimenez? Ci penserà da domani la società"

Nel post partita di Lecce-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport aprendo la sua intervista dicendo: “Io saturo di notize? Stasera bisogna parlare della partita perché per noi era importante vincere. Abbiamo giocato una buona partita. Secondo me abbiamo concesso 2-3 occasioni dove non abbiamo rischiato ma dovevamo comportarci meglio. Vincere oggi era importante per dimenticare la sconfitta contro la Cremonese”.

Le è piaciuto di più il Milan oggi?

“Le partite bisogna vincerle sul campo, non è che se si veste la maglia del Milan si vince a prescindere. Stasera la squadra ha giocato con grande umiltà ed attenzione, ed è questa la cosa che ci deve portare avanti”.

Come pensa di utilizzare Nkunku?

“Non lo so come potrò utilizzarlo. È un giocatore di grande qualità, e credo che avanti abbiamo già ottimi giocatori e la cosa importante è trovare il giusto equilibrio con questi”.

Quando hai deciso di cambiare il sistema di gioco? E sé questa decisione è dipesa dai giocatori che ha e che arriveranno?

“Non è che ho deciso. Invece che giocare con due davanti ho preferito metterne uno più a metà campo così da averne 4. Con questo modulo qui copriamo bene il campo ed abbiamo più equilibrio. Dobbiamo trovare sicurezza e questa la so trova non prendendo gol per più partite”.

Darà l’ok alla cessione di Musah? Perché pensare allo scambio Dovbyk-Gimenez?

“Non ho affrontato né la questione Gimenez né la questione Musah anche perché avevamo una partita importante. Quindi già c’era stata confusione settimana scorsa e questa, per il bene di tutti, era meglio pensare alla partita. Da domani la società penserà quello che è meglio per il Milan per farlo tornare dove merita ed essere competitivo”.