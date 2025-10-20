Allegri a SportMediaset: "Contenti del primo posto ma la strada è ancora lunga. Profilo basso, parlare poco e lavorare molto"
Nel post partita di Milan-Fiorentina mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in mix zone.
La risposta è arrivata da tutti questa sera
"Ma no, non eravamo in emergenza. Ci sono momenti, periodi in cui perdi dei giocatori per infortunio, perché è normale che sia così. I ragazzi hanno fatto una bella partita, siamo contenti della vittoria. Da domani bisogna pensare alla partita di venerdì perché abbiamo 5 giorni per prepararci al meglio, recuperare energie, perché è un momento importante della stagione".
Un momento importante che vede il Milan al primo posto
"Siamo contenti di questo però la strada è ancora lunga. Il nostro obiettivo è quello comunque di entrare in Champions, di continuare a lavorare senza esaltarsi come dico sempre, ma tenere un profilo molto basso, parlare poco e lavorare molto (ride, ndr)".
Leao questa sera ha lasciato il segno
"Rafa sta tornando in condizione fisica, e come gli ho detto, e come ho detto sempre, nessuno può aiutare. Noi lo possiamo aiutare facendolo allenare, poi dopo il resto ci deve pensare lui".
Aiutati che Dio ti aiuta
"Si, è vero (ride, ndr)".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan