Allegri ammette: "Gol subiti? Ci stiamo lavorando. Non è una cosa che risolvi in poche settimane, ma sono sicuro che la toglieremo"

È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Il Milan, negli ultimi anni, ha preso 137 gol. Come sta lavorando per migliorare questo aspetto?

"Lavorando si creerà più attenzione nella fase difensiva. Ci stiamo lavorando. Speriamo domani di non subire gol, ma il deficit dei tanti gol presi non si toglie in poche settimane, ci vorrà un po' di pazienza ma sono sicuro che la toglieremo".

C'è una spiegazione sul cambio di prestazioni tra le amichevoli e la squadra vista negli impegni ufficiali?

"Con la Cremonese abbiamo creato tanto, abbiamo tirato tanto. Abbiamo subito due cross dove eravamo posizionati in maniera giusta, ma sono subentrati degli errori. Con il Bari abbiamo subito quattro tiri in porta e Maignan ha fatto due parate importante. Già a Perth abbiamo subito tre-quattro situazioni contro con una squadra con dei limiti. Io, dopo la partita con il Bari, avevo visto un po' di allarme. Contro la Cremonese, nelle preventive e nei contropiedi, abbiamo fatto bene e sui gol abbiamo sbagliato. Sabato non avevamo l'idea di poter prendere gol, col Bari abbiamo rischiato di più. Succedono queste cose".