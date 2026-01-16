Allegri continua a non voler parlare di scudetto: "L'obiettivo minimo è il quarto posto"

Massimiliano Allegri ha parlato così a Sportmediaset dopo la vittoria del Milan a Como:

Una vittoria di pazienza, resilienza, filosofie.

"Sapevamo che il Como è una squadra che gioca bene a calcio, bene allenata. Noi abbiamo caratteristiche diverse, abbiamo un obiettivo ben chiaro che è quello di arrivare nelle prime 4. Ci sono momenti in cui devi adattarti alla partita e sporcarla, i ragazzi sono stati bravi".

Una vittoria di squadra?

Ci sono partite sporche, si vincono anche così. Devi difendere come abbiamo fatto noi, abbiamo concesso molti tiri in porta, nel secondo tempo anche con squadra schierata. Vincere qui non era facile, è la prima volta che perdono in casa. Il Como è prima per possesso palla, contrasti vinti, terza per falli fatti. Molto difficile, ha buoni giocatori e un ottimo allenatore".

Essere a -3 dall'Inter cosa significa?

"Assolutamente niente, dobbiamo continuare il percorso con la crescita della squadra andando a ottenere il risultato che sarebbe importante. Dobbiamo essere concentrati su quello che è l'obiettivo minimo, il quarto posto".