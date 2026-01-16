Como-Milan e una prima volta per Rabiot: quale traguardo ha raggiunto
Il Milan vince 3-1 a Como con Adrien Rabiot protagonista grazie a una splendida doppietta. Il centrocampista ha realizzato una doppietta in trasferta per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei; in generale, il centrocampista francese non segnava più di una rete in Serie A dalla doppietta in Juventus-Sampdoria del 12 marzo 2023.
L’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortunadi Luca Serafini
