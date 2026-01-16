Cassano attacca ancora: "Milan, non posso accettare questo scempio. Tempo al tempo"

vedi letture

Partita del Milan, con allegata vittoria sul Como in trasferta e in rimonta, nuovo commento di Antonio Cassano che ha attaccato la squadra rossonera e Massimiliano Allegri nonostante i tre punti conquistati e il secondo posto dopo 21 giornate nella classifica di Serie A. Nella puntata speciale di Viva El Futbol, andata in onda dopo i quattro recuperi che si sono giocati tra mercoledì e giovedì, l'ex calciatore si è espresso come sempre con toni forti e aggressivi nei confronti del club milanista.

Le parole di Antonio Cassano sul Milan e Allegri: "Sta riducendo il Milan ancora peggio di come ha fatto alla Juventus. Il Como fino all'altro giorno era in Serie B e sul mercato ha speso tanto ma non sono campioni. Io non posso accettare questo scempio, sono convinto che i tifosi del Milan siano felici. Tempo al tempo, secondo me non arriverà tra le prime quattro il Milan e Allegri ha poco futuro in rossonero così come la sua squadra. Ma chi sta valorizzando quest'anno?".