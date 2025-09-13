Allegri: "Cosa manca a questo Milan? Tanto, perché c'è da lavorare"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna.

Il Milan concede poco e crea tanto, ora vanno valorizzati questi dati nella concretezza:

"Cosa manca? Manca tanto perché c'è da lavorare tanto. A Lecce abbiamo subito situazioni evitabili. Bisogna alzare la percentuale dei gol rispetto a quanto creiamo, sì. Più alzi la percentuale dei gol fatti rispetto alle occasioni poi è anche più facile difendere. Nella fase difensiva stiamo migliorando come squadra. Paradossalmente abbiamo rischiato più a Lecce in 2-3 situazioni che in casa con la Cremonese. Bisogna lavorare e migliorare tanto. Dobbiamo avere la fortuna di non prendere gol domani, perché meno prendi gol e meglio è. L'equilibrio è fondamentale in tutte le cose, soprattutto in una partita di calcio".