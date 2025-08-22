Allegri: "Domani ci sarà curiosità e forte emozione perchè torno in panchina dopo un anno. Bello vedere tanti rossoneri allo stadio"

È la vigilia di Milan-Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il gruppo e i tifosi sono le basi di partenza?

"Domani iniziamo la stagione con una partita importante, c'è molta curiosità da parte mia anche perchè torno in panchina dopo un anno. E' stato bello vedere così tante persone in Coppa Italia, anche domani ci sarà tanta gente. Dovremo cercare di lavorare bene e arrivare almeno fino a marzo nelle migliori condizioni possibili. Il gruppo? Sono molto felice dei ragazzi, stanno diventando una squadra vera".

L'importanza del lavoro

"Io dico sempre che in campionato bisogna viaggiare come una crociera. Non bisogna andare troppo veloce, ma rimanere costanti. L'anno prossimo lo sappiamo tutti: dobbiamo tornare a giocare la Champions, e questa cosa potremo farla solo curando voglia, lavoro e dettagli in allenamento".