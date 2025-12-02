Allegri e Conte in vetta: hanno vinto 11 degli ultimi 15 scudetti

Quanto cose possono cambiare in 15 anni? Tantissime, forse tutte. Ma a quanto pare non in Serie A. Dopo 13 turni di campionato, a dominare la vetta della classifica ci sono Milan e Napoli, condotte da due tecnici con una mentalità vincente che li ha portati a tantissimi risultati negli anni: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il dato che non muta se si guarda indietro in questi ultimi 15 anni è abbastanza incredibile: in questo lasso di tempo 11 scudetti sono stati vinti o da Max o da Antonio. Una striscia oggettivamente significativa se si pensa che entrambi, il primo titolo, lo hanno vinto più di dieci anni fa.

Gli unici a interrompere questa striscia sono stati, nell'ordine, Maurizio Sarri con la Juventus, Stefano Pioli con il Milan, Luciano Spalletti con il Napoli e Simone Inzaghi con l'Inter. Per il resto o Allegri o Conte. Max ha vinto sei Scudetti: il primo con il Milan nel 2010/2011 e gli altri cinque con la Juventus (l'ultimo datato 2018/2019). Antonio Conte è fermo a cinque totali: i primi tre con la Juventus, prima di lasciare il posto proprio ad Allegri, poi uno con l'Inter e quello dell'anno scorso con il Napoli.