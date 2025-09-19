Allegri fa il punto sull'infermeria: cautela Leao, Maignan sta bene

Nel corso della conferenza odierna Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan che al momento, tolto Jashari, sono due: Rafael Leao e Mike Maignan. Il tecnico livornese, alla vigilia di Udinese-Milan, è stato molto chiaro: "Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e di averlo a disposizione per il Napoli. È tanto che è fermo, dovremo valutare. Maignan è a posto, è sereno. Martedì, credo, sarà in porta col Lecce". Ha poi aggiunto su Leao: "Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo a disposizione con il Napoli. Con il Lecce sicuramente non ci sarà".

I PROBLEMI DI LEAO E MAIGNAN

Rafa è ancora alle prese con il problema al polpaccio, un'elongazione, accusato il 17 agosto durante Milan-Bari di Coppa Italia: se dovesse tornare contro il Napoli allora sarà stato fuori per un totale di 42 giorni: il polpaccio è un muscolo molto delicato, come ha ribadito più volte Max Allegri, ed è giusto non correre rischi inutili per non incorrere in problemi ulteriori. Un eventuale mese abbondante fuori rientra nella normalità delle cose quando si parla di un muscolo così particolare.

Anche per Maignan si tratta del polpaccio, ma gli esami svolti il giorno dopo Milan-Bologna hanno escluso lesioni: ottima notizia, soprattutto ricordando lo storico del portiere di due anni fa. Massima precauzione anche qua: Mike salta la trasferta di Udine, ci sarà Terracciano, e se tutto andrà come deve andare allora tornerà per la partita di Coppa Italia di martedì sera a San Siro contro il Lecce.

GLI INFORTUNI FINORA

Ad oggi sono stati cinque gli infortuni che hanno colpito i giocatori rossoneri da inizio stagione: due traumatici e tre muscolari.

Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto: 17 giorni out durante l'estate

Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto

Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto

Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre: 4 giorni out

Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre