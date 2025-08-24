Allegri in sede: necessarie valutazioni per capire come affrontare il momento e sistemare la squadra ora che il mercato è ancora aperto

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen che ha svolto le visite mediche con il Milan, è tornato in Germania. La decisione nei suoi confronti non è ancora stata presa dal club rossonero che sta valutando cosa fare viste le incerte condizioni fisiche del giocatore, perché in passato soggetto a gravi infortuni. Secondo quando riferisce Sky infatti in questo momento nella sede del Milan è presente anche Massimiliano Allegri.

Dopo la sconfitta clamorosa rimediata ieri a San Siro al debutto contro la Cremonese, sono infatti necessarie valutazioni per capire come affrontare il momento e sistemare la squadra ora che il mercato è ancora aperto. Il rinforzo in attacco resta fondamentale per il Milan. (ANSA).