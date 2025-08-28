Allegri: "Jashari si è fatto male in un contrasto con Gimenez, purtroppo non ci sarà domani"

È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa pensa di Jashari a livello tattico? Che tipo di centrocampista è?

"Jashari è un giocatore forte in primis: purtroppo si è fatto male oggi in un contrasto con Gimenez, non ci sarà domani: credo sia un mediano davanti alla difesa oppure giocare a due".

Alla luce di tutti questi movimenti, il Milan è ancora un cantiere aperto? Quanto conta per te Santi Gimenez?

“Santi, al momento, è l’unica punta che abbiamo. Lo conosco da venti giorni, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui. Per il cantiere aperto, penso che bisogna lavorare quotidianamente, vedere la crescita della squadra e anche dei giocatori, che sono forti e di prospettiva. Bisogna migliorare la posizione dello scorso anno e abbiamo sei mesi per farlo”.