Allegri: "Milan cantiere aperto? Bisogna solo lavorare quotidianamente, vedere la crescita della squadra e anche dei singoli giocatori"

vedi letture

È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull'attuale mercato rossonero e sulle possibili scelte intraprese anche dalla società:

Alla luce di tutti questi movimenti, il Milan è ancora un cantiere aperto? Quanto conta per te Santi Gimenez?

"Santi, al momento, è l’unica punta che abbiamo. Lo conosco da venti giorni, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui. Per il cantiere aperto, penso che bisogna lavorare quotidianamente, vedere la crescita della squadra e anche dei singoli giocatori, perché sono arrivati dei giocatori giovani, forti e di grande prospettiva. Bisogna lavorare e migliorare la posizione dello scorso anno e abbiamo sei mesi per farlo”.