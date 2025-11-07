Allegri: "Non pensiamo al derby. Sono a quota 99 vittorie con il Milan? Speriamo..."
Alla vigilia della sfida contro il Parma, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa:
È a quota 99 vittorie col Milan. La prossima...
"Speriamo. Ma non per quota 100, per i tre punti. Che è più importante".
Sul derby:
"Non ci pensiamo, pensiamo alla partita di domani che vale tre punti come il derby e le altre partite. Non è per arrivare sereni al derby ma per fare una sosta serena. Quando arriveremo al derby sarà una partita meravigliosa, una serata meravigliosa. Ma la partita più importante è quella che si gioca nell'immediato".
Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A:
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45
SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan