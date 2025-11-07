Allegri: "Non pensiamo al derby. Sono a quota 99 vittorie con il Milan? Speriamo..."

Allegri: "Non pensiamo al derby. Sono a quota 99 vittorie con il Milan? Speriamo..."
Oggi alle 12:21News
di Enrico Ferrazzi

Alla vigilia della sfida contro il Parma, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa: 

È a quota 99 vittorie col Milan. La prossima...
"Speriamo. Ma non per quota 100, per i tre punti. Che è più importante".

Sul derby:
"Non ci pensiamo, pensiamo alla partita di domani che vale tre punti come il derby e le altre partite. Non è per arrivare sereni al derby ma per fare una sosta serena. Quando arriveremo al derby sarà una partita meravigliosa, una serata meravigliosa. Ma la partita più importante è quella che si gioca nell'immediato".

Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A:

VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45

SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45

DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45