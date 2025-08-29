Allegri: “Non so come potrò utilizzare Nkunku. Avanti abbiamo già ottimi giocatori"

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN. Di seguito un estratto delle sue parole:

Come pensa di utilizzare Nkunku?

“Non lo so come potrò utilizzarlo. È un giocatore di grande qualità, e credo che avanti abbiamo già ottimi giocatori e la cosa importante è trovare il giusto equilibrio con questi”.

Quando hai deciso di cambiare il sistema di gioco? E sé questa decisione è dipesa dai giocatori che ha e che arriveranno?

“Non è che ho deciso. Invece che giocare con due davanti ho preferito metterne uno più a metà campo così da averne 4. Con questo modulo qui copriamo bene il campo ed abbiamo più equilibrio. Dobbiamo trovare sicurezza e questa la so trova non prendendo gol per più partite”.