Allegri: "Santi è un po’ in ritardo di condizione, si è dato da fare, ha fatto il massimo di quello che poteva fare"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Cremonese 1-2. Ritorno amaro in panchina per Max, che perde la prima di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

Su Santiago Gimenez: “È un po’ in ritardo di condizione, si è dato da fare, ha fatto il massimo di quello che poteva fare, poi alla fine ha avuto una bellissima occasione di testa che non è andata bene. Ma non è una questione di Santiago, è una questione di tutti noi che dobbiamo avere la responsabilità di quando giochiamo e prepariamo le partite in un certo modo: non possiamo assolutamente prendere gol così”.