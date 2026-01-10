Allegri si coccola Fofana: "Sono cose che capitano: ha fatto bene finora"
Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Oggi il compleanno di Fofana. Che clima c'è attorno a lui nel gruppo in questo momento difficile?
"Abbiamo fatto gli auguri a Fofana. Aveva fatto pure una buona prestazione e purtroppo è scivolato. Sono cose che capitano, all'interno di una stagione possono capitare. Il valore del giocatore è importante, ha fatto bene finora e continuerà a farlo".
