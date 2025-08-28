Allegri su Vlahovic: "Se l'ho chiesto alla società? Io ho parlato di caratteristiche dei giocatori e di ciò che si può fare.."
MilanNews.it
È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sulla situazione di Dusan Vlahovic:
C'è stata qualche intemperanza con Alex Jimenez?
"I ritardi li fanno tutti, chi prima o chi dopo. Non ho nulla contro Alex che è un buon giocatore. Non è successo assolutamente nulla".
Ha mai chiesto Vlahovic alla società?
"No, perché Dusan è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo".
Pubblicità
News
I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le paroledi Franco Ordine
Le più lette
3 Moretto su Nkunku: "Milan e Chelsea contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per il ragazzo contratto di cinque anni"
4 I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Primo Piano
live mnLIVE MN - Nkunku-Milan, domani la firma sul contratto. Si tratta per il prestito di Dovbyk. In difesa Akanji apre al Milan
live mnLIVE MN - Allegri: "Mercato? La società sa le occasioni. Jashari non ci sarà a Lecce. Domani conta vincere"
Nkunku attaccante moderno, ma non un vero numero nove. Voglia di rivalsa e quel paragone con Pulisic: il focus sul nuovo obiettivo rossonero
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com