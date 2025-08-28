Allegri su Vlahovic: "Se l'ho chiesto alla società? Io ho parlato di caratteristiche dei giocatori e di ciò che si può fare.."

È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sulla situazione di Dusan Vlahovic:

C'è stata qualche intemperanza con Alex Jimenez?

"I ritardi li fanno tutti, chi prima o chi dopo. Non ho nulla contro Alex che è un buon giocatore. Non è successo assolutamente nulla".

Ha mai chiesto Vlahovic alla società?

"No, perché Dusan è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo".