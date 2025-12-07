Allegri sul campionato: "Da oggi a fine gennaio sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata"
Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Torino:
Torino-Milan altra partita crocevia come quella contro l'Udinese?
"Bisogna essere pronti a fare una partita solida, domani affronteremo una squadra... Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni 6 pareggi, 5 sconfitte e 1 una sola vittoria. Negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte. Bisogna affrontarla con grande umilità. Torino squadra molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è molto difficile, vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Siamo arrivati in un momento della stagione in cui, da oggi a fine gennaio, sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata".
Sulla classifica: "Non lo so, dipende dai filotti di vittorie che si riesce a fare. Inter e Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. Ci sono tante squadre in poche punti in testa così come ci sono tante squadre in pochi punti in coda. È un'anomalia. Dovremo avere la forza di rimanere lì".
