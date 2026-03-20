Allegri sulla classifica: "Devi prendere dei punti domani per fare un passettino in avanti"

Allegri sulla classifica: "Devi prendere dei punti domani per fare un passettino in avanti"MilanNews.it
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Oggi alle 13:10News
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

La classifica:

"Bisogna guardare davanti ma anche dietro. Il calcio è meraviglioso per questo: l'equilibrio è fondamentale. Finché non hai raggiunto l'obiettivo devi rimanere concentrato sull'obiettivo. Devi prendere dei punti domani per fare un passettino in avanti. Contro la Lazio potevamo essere più precisi e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Domani dobbiamo fare un partita ordinata, senza strafare, e con l'obiettivo di portare a casa i tre punti".