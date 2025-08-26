Altre mosse in mezzo al campo? L'arrivo di Fabbian dipende da Musah

Rispetto alle dichiarazioni di Giorgio Furlani e Igli Tare di inizio stagione, non molte cose si sono poi avverate o hanno trovato riscontro nella realtà. Una cosa però si è effettivamente verificata: il reparto più rivoluzionato è stato il centrocampo. È andato via un perno come Tijjani Reijnders e sono arrivati tre giocatori come Luka Modric, Samuele Ricci e Ardon Jashari. Ha detto addio anche Pobega e insieme a lui attendono una sistemazione Bennacer e Adli. E non è finita qui, con l'eventuale addio di Yunus Musah potrebbe esserci spazio per un nuovo innesto.

Il Corriere dello Sport, questa mattina, riporta proprio questo concetto parlando dell'interesse del Milan per Giovanni Fabbian, riferito nella giornata di ieri. Scrive il quotidiano: "Fabbian rossonero dipende da Musah. Allegri a caccia di una mezzala da inserimenti e da gol". Quindi nel sottotitolo viene aggiunto: "Se sarà venduto lo statunitense all'Atalanta, il Milan partirà alla carica dell'ex Inter che il Bologna può cedere per un'offerta da 15 milioni". Quindi si conclude così: "I due affari sono collegati, le trattative vanno avanti". A queste c'è anche la terza operazione connessa, quella che può far partire tutto: Brescianini al Napoli.