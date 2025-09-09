Alvarez squalificato per 10 mesi. Ma lui non ci sta ed è pronto a difendersi

vedi letture

L'organo disciplinare ha deciso di sospendere Yeray Alvarez del Bilbao per 10 mesi, a partire dalla data della sospensione provvisoria (cioè il 2 giugno 2025) fino al 2 aprile 2026. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Athletic: "La UEFA ha stabilito che Yeray ha commesso un'infrazione e gli ha imposto una squalifica di dieci mesi. La sanzione decorre dal 2 giugno scorso, poiché Yeray ha accettato volontariamente la sospensione provvisoria, e pertanto potrà tornare a competere a partire dal 2 aprile 2026".

Alvarez ha confermato l'intenzione di contestare il risultato: "Dopo aver studiato il caso, abbiamo stabilito che sono risultato positivo perché ho assunto involontariamente un farmaco per la prevenzione della caduta dei capelli contenente una sostanza vietata. Il procedimento disciplinare è attualmente sotto indagine e soggetto a riservatezza, pertanto sono provvisoriamente sospeso e non sono autorizzato a rilasciare ulteriori dichiarazioni pubbliche. Mi rammarico molto per questa situazione ma, con il supporto del club, sto lavorando alla mia difesa nella speranza di poter tornare in campo il prima possibile".

Il calciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, dopo una partita di Europa League. Le analisi hanno rivelato la presenza di canrenone, sostanza vietata dentro e fuori gara: si tratta di diuretici e agenti mascheranti presenti nell'elenco dei divieti.