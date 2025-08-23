Ambrosini: “È stata una partita veramente brutta del Milan"

Il Milan perde una brutta partita contro la Cremonese: a San Siro finisce 1-2 per i grigiorossi. Prova davvero deludente di tutta la squadra che Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, commenta così:

“È stata una partita veramente brutta e inaspettata dal mio punto di vista per la pochezza che c’è stata in campo. Il Milan è mancato dal punto di vista tecnico ed emotivo. I giocatori pensavano di fare una partita diversa ma hanno combinato poco, dando onore e merito alla Cremonese che ha fatto una partita attenta”.

Mancava chi creava superiorità? "Fofana e Loftus sono mezz'ali di inserimento, negli spazi stretti fanno fatica. In quelle situazioni ci vuole tecnica, che il Milan non ha avuto. Pulisic a sprazzi, Gimenez veramente poco. Tra i terzini Tomori non spinge, Estupinan ha avuto grande difficoltà".

Sulla prestazione di Modric: "La classe c'è e si vede. Lui qualche volta ha provato anche a modificare il raggio d'azione. Ma dal punto di vista del carisma e della leadership non ha fatto una brutta partita. In termini di pulizia tecnica niente da dire, se lo metti davanti la difesa può essere meno determinante. Al Real Madrid qualche volta ha giocato davanti alla difesa, ma il meglio l'ha dato qualche metro più avanti".