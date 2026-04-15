Ambrosini: "Puoi mettere anche 6.000 attaccanti ma se non hai idee... Il Milan in questo momento non ha mostrato idee"

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Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e oggi opinionista in tv e sul web, ha parlato della squadra rossonera di Massimiliano Allegri e dei suoi problemi attuali. In particolare l'ex giocatore milanista è intervenuto in merito alla questione sul modulo che sta monopolizzando commenti e pensieri relativi all'universo rossonero in questo periodo. Le sue parole nell'intervento a Cronache di Spogliatoio.

Così Ambrosini: "Il Milan in questo momento, ma per tutto l'anno, non ha mostrato di avere una serie di opzioni, di idee che potessero favorire principalmente in fase offensiva i suoi calciatori. Questo è stato il problema principale. Rispetto ad altre squadre, il Milan ha meno opzioni e ha meno soluzioni. Quindi il tema del modulo, per il Milan, può lasciare il tempo che trova. Tu puoi mettere anche 6.000 attaccanti ma se non hai idee di come poterli far giocare, se non hai soluzioni, gli attaccanti tirano poco in porta"