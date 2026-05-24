Ambrosini racconta l'addio di Ancelotti: "Io e Pirlo piangemmo con Leonardo presente. Momento emotivo enorme"

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L'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini racconta con grande sincerità cosa successe nello spogliatoio rossonero il giorno dell'addio di Ancelotti e Maldini

La grandezza del Milan di Carlo Ancelotti, quello che ha vinto due Champions League e ha emozionato tutti i tifosi milanisti nel mondo, era data in primis dalla grandezza dei calciatori in squadra e dallo spessore di quegli uomini. Massimo Ambrosini, nel corso di una live di Cronache di Spogliatoio, racconta come reagì il gruppo all'addio di Maldini e Ancelotti nel 2008, quando a Firenze Galliani annunciò l'arrivo di Leonardo come nuovo allenatore. Le sue parole:

AMBROSINI RACCONTA L'ADDIO DI MALDINI E ANCELOTTI

“Quell’anno lì la scelta era post Carlo (Ancelotti, ndr), quando era arrivato Leonardo. Galliani ci ufficializzò che arrivava Leonardo, e lo fece nello spogliatoio di Firenze. Era l’ultima partita di Paolo (Maldini, ndr). Noi vinciamo, andiamo in Champions e ufficializza quello che tutti sapevamo. Perché Paolo finiva e anche Carlo. Per Leonardo fu difficile, perché lui avvertì nello spogliatoio un senso di scoramento grosso. Era lì presente. Un minimo di imbarazzo lui lo subì perché la botta psicologica della fine di Paolo, della fine di Carlo… Tutte e due insieme condensate in una giornata così. Io e Andrea (Pirlo, ndr) piangemmo con lui lì, ma senza vergogna. Il carico emotivo era talmente alto che lui lo disse con un tono quasi enfatico. Però purtroppo la “perdita” era talmente grande che non eravamo pronti ad accogliere la novità”

Ancelotti e Maldini non vi avevano già parlato prima? “Era un’ovvietà. Diciamo che non era una notizia che ci ha colto impreparati. Però dico il momento emotivo era talmente grosso per le perdite che quel momento lì me lo ricordo che il sentimento di tristezza era dominante. Quell’entusiasmo che non potevi avere nell’accogliere una persona che comunque arrivava nel tuo gruppo era sopraffatto dalla tristezza per le perdite”.