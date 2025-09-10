Americani rossoneri on fire: Bebote-gol all'ultimo respiro, assist per Pulisic

Nella notte italiana due delle Nazionali ospitanti del prossimo Mondiale nel 2026 hanno sfidato in amichevole due delle maggiori potenze asiatiche: il Messico a Nashville ha giocato contro la Corea del Sud, gli Stati Uniti a Columbus hanno affrontato il Giappone. Nel corso dei 90 minuti si sono messi in mostra entrambi i giocatori rossoneri: da una parte El Bebote Santiago Gimenez, subentrato a gara in corso e decisivo per il risultato finale; dall'altra Christian Pulisic, titolare e come sempre determinante.

Santiago Gimenez ha regalato al Messico il pareggio all'ultimo respiro segnando un gran gol. La partita è terminata con il punteggio di 2-2: nel primo tempo Jimenez porta avanti i messicani, nella ripresa Son e Oh in dieci minuti ribaltano tutto. Santi Gimenez, entrato in campo al minuto 62, al minuto 94 raccoglie un pallone al limite dell'area e lo incastona sotto l'incrocio firmando la parità.

Christian Pulisic è stato schierato dall'inizio nella vittoria per 2-0 contro il Giappone: una partita in cui il rossonero ha avuto modo di incidere. Per il numero 11 mianista, infatti, assist in occasione del secondo gol di Balogun. Gli statunitensi avevano aperto le danze nel primo tempo grazie alla rete di Zendejas. Pulisic è stato sostituito al 65°, subito dopo l'assistenza.