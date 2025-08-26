Amerini: "Harder non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, ma è forte"

Conrad Harder sarà un nuovo calciatore del Milan: sarà necessario per il club rossonero attendere solo il via libera definitivo dello Sporting Club Lisbona che, prima, vuole assicurarsi di avere un sostituto in attacco. Quindi il danese si trasferirà a Milanello per una cifra totale di 27 milioni di euro, ripartita tra 24 di parte fissa e 3 di bonus: firmerà un contratto di cinque anni a 1.5 milioni a stagione. La redazione di Tuttomercatoweb.com ieri ha intervistato l'intermediario Daniele Amerini che fino a gennaio 2024 ha avuto il mandato per l’Italia per il danese.

Amerini sull'investimento Harder da parte del Milan: "L’ho conosciuto da calciatore in rampa di lancio giocava nell’under19 della Danimarca e faceva già vedere cose molto interessanti. Purtroppo non sono riuscito a 'sistemarlo' in Italia per i costi che potevano sembrare alti per un giovane. Ma col senno di poi oggi posso dire che erano bassi. A volte bisogna rischiare su certi calciatori. Ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Il Milan fa un investimento importante su un giocatore che a certi livelli deve dimostrare di poterci stare, ma è forte”